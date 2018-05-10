Gima’nın açılışını 'Gima' yaptı

Ortahisar ilçesi Hızırbey mahallesindeki Gima'nın açılışında konuşan CarrefourSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik, yatırımlar kapsamındaki altıncı Gima marketini köklü bir geçmişi ve tüketicisiyle arasındaki duygusal bağı dolayısıyla Trabzon'un Ortahisar ilçesinde açtıklarını dile getirdi.

“Bugün 6. Gima mağazamızı açtık" diyen Erçevik "Trabzon Gima’nın bizim için ayrı bir değeri var. Çünkü yine aynı noktada 94 yılında Gima tabelası taşıyan bir yeri konuşuyoruz. 1994-2005 arasında Gima olarak çalıştı, 2005’den bugüne kadar da CarrefourSA olarak hizmet veriyordu.

Bugün bu mağaza tekrar özüne döndü. Yeni formatımızla döndü. Gima tazeliği ile özellikle taze ürünleriyle uygun fiyatlarıyla bulunduğu her noktada adres olan bir yer. Ancak öylesine sıcak bir izi var ki bu markanın biz bu markayı dönüştürürken yaklaşık 3 haftalık ekstra tadilat dediğimiz boya, badana hazırlık dönemimiz geçti. O dönemin bir kısmı müşterilerimizle beraberdik. Şunu gördük müşteriler bu markayı öylesine benimsemişler ki evladım o badana olmadı bir daha boya yada buraya ampul takmamışsın diyen müşteriler gördük. Bu bizi inanılmaz sevindirdi. Bu mağaza çalışanı ile müşterisi ile gerçek bir Gima’lı.

Bir başka özel unsuru daha var. 98 yılında o tarihte yine Gima’dan severek alış veriş yapan bir çift var. O çift daha sonrasında bir kız çocukları dünyaya geliyor ve öylesine seviyorlar ki bu markayı bu o kadar sahiplenmiş bir vaziyette ki ona Gima adını veriyorlar. Bugün bizim yanımızda. Kocaman genç bir kız olan Gima var.

Gerçekten çok duyguluyuz ve çok mutluyuz. Bu marka bir ailenin çocuğuna ismini verecek kadar değer. O yüzden de hem Trabzon’un hem Trabzonluyu hem de markamızı çok seviyoruz. Müşterilerimize sebzeden, etinden, balığına kadar bütün taze ürünleriyle birlikte adres olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İsmini taşıyan Gima’nın açılışında bulunan 19 yaşındaki Gima Çolak ise bir marka ile aynı ismi taşımaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek “Biz buraya çok yakın oturuyoruz. Annem, babam eskiden buradan çok alış veriş yapıyordu. Babamın Gima’ya aşırı bir sevgisi vardı ve sevgisinden dolayı ben doğduğum zaman ismimi Gima koymuş. Çok mutluyum. Tuhaf bir duygu heyecanlıyım. Böyle bir şeye beni uygun gördükleri için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"İsmimi ilk kez duyanlar büyük şaşkınlık yaşıyor"

Gima, ismini ilk kez duyanların gösterdiği tepkiyle ilgili olarak ise "İsmimi ilk duyanlar yabancımısın, Türkmüsün diye tepkiler aldım. Annem baban yabancı mı? İsmini kim koymuş diye soruyorlar. 19 yıl oldu. İsmimden hiç şikayetçi olmadım, çok farklı kalıcı bir isim. Bir kez söylendiğinde unutulmuyor. Resmi evraklarda ismimin geçtiğini görenler soruyorlar adının anlamı ne diye. Gima markasının ismini taşımak çok gurur verici bir şey. Beni çok mutlu ediyor. Beni heyecanlandırıyor” diye konuştu.

Kızının ismine 'Gima' veren anne Fatma Çolak ise Gima ismini çok sevdiklerini ifade ederek, “Gima evimizin çok yakınındaydı ve Gima’dan çok alış veriş yaptığımız için Gima’yı çok seviyorduk. O yüzden Gima doğmadan ismine karar vermiştik Gima olsun diye. İlk başta Gima ismi olur mu diye düşündüler hatta Nufus Müdürlüğü'nden bile söylemiştiler ancak biz Gima’yı çok kesinlikle geri dönüş yapmadık. Sevdiğimiz için Gima olacak dedik ve hala Gima’yı çok seviyoruz. Gurur verici bir şey” şeklinde konuştu.

Öte yandan açılışın ardından horon ekibi bir gösteri sunarken, market çalışanları da market içinde toplu olarak horon oynayarak açılışı kutladı. Gima, 732 metrekare satış alanı ve 26 personeliyle tüketicilerine hizmet verecek.

Bekir Koca–Ozan Köse

