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Gima’nın üçüncü marketi, Ankara Sincan’da hizmete açıldı

CarrefourSA, süpermarket zinciri Gima’ya dair yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Gima’nın üçüncü marketini Ankara Sincan’da hizmete açtı.

Gimanın üçüncü marketi, Ankara Sincanda hizmete açıldı

17 Kasım 2017 13:04

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, süpermarket zinciri olan Gima’ya yatırımlarını sürdürüyor. Yatırımlar kapsamındaki üçüncü Gima marketi, Ankara’nın Sincan ilçesi Vatan Caddesi’nde açıldı. Üçüncü Gima marketi 637 metrekare alanıyla tüketicilerine hizmet sunuyor.

 “Gima markasına yatırım yapmaya devam ediyoruz”

Gima’ya olan yatırımların devam ettiğini belirten CarrefourSA Süper – Gurme – Mini Satış Direktörü Ayten Engin Erçevik, şöyle konuştu: “Ankaralılar için duygusal bir bağa sahip olan Gima’yı doğduğu şehirde yaygınlaştırıyoruz. Sahip olduğu algı ve yansıttığı mahalle kültürüyle Gima, kendine has bir alışveriş tarzıyla Ankaralılar için önemli. Biz de Gima marketlerini yaygınlaştırarak geçmişteki alışkanlıkları yeniden yaşatmak istiyoruz. Gima, sebze – meyveden taze balığa, süt ürünlerinden şarküteriye, pastadan ekmeğe ve yerel ürünlere kadar tazelikten ödün vermeden, kaliteli ve geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilerini karşılarken aynı zamanda da uygun fiyat politikasıyla tüketiciler için alışverişin hesaplısı anlamına geliyor.”

Etiketler: açılış, CarrefourSA, Gima

 

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