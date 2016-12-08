GİMDER Genel Başkanı Ali Mendili tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz sonrası ülke ekonomisi üzerinde oynanan oyunlara set çekmek isteyen vatandaşların döviz alış ve satışlarında düzenlenen döviz alım ve satım belgesinin Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alındığı belirtildi.



Açıklamada, "213 Sayılı Vergi usul Kanunu gereğince düzenlenen 226,379 ve 385 Nolu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğlerinde ise döviz alım-satımına yetkili işletmelerin belge düzenine ilişkin uyması gereken açıklamalara yer verilmiştir. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine kampanyaya destek veren tüm kişi ve kurumların kendilerine verilen belgelerin aşağıda örneği bulunan Maliye Bakanlığı ambleminin yer aldığı ‘’ Döviz Satım Belgesi’’ ibaresinin bulunduğu belgelerin düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmesi gerekmektedir. Döviz alım satım yetkisi bulunan firmanın aynı zamanda kıymetli maden işlerinin de bulunması halinde bu belge ‘Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi' adıyla da düzenlenebilecektir. Böylelikle bu kampanya ile birlikte işletmelerin işlem hacminin ne kadar arttığı vergi dairesi ve ilgili işletmelerin muhasebe kayıtlarından kolayca tespit edilebilecektir. Halen yürürlükte olan mevzuata göre ise döviz alım satım işlemlerinin toplam tutarı döviz büroları tarafından kambiyo satış bedeli olarak Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesiyle beyan edilmekte ancak bu alım satım işlemlerinden dolayı herhangi bir banka muamele vergisi alınmamaktadır. Böylesi önemli bir kampanyada büyük rol üstlenen döviz bürolarının daha sonra cezai bir yaptırımla karşı karşıya kalmaması için döviz bürosu sahiplerinin de yasalarca tanzimi zorunlu bu belgelerin düzenlenmesi konusunda azami dikkat göstermesi önem arz etmektedir. Bu vesileyle bu çağrıyı yapan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere destek veren tüm siyasilere, ticari işlemlerini Milli Paramız Türk Lirası ile yürütmek için karar alan tüm işletmelerimize, ülkemizin ekonomik refahı ve tam bağımsızlığı için dolar bozdurarak katkıda bulunan tüm vatandaşlarımıza, tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürümüzü sunarız" denildi.