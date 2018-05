GİMDES, 'Dünya Helal Günü’ne hazırlanıyor

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES), bu yıl dünyada ve Türkiye'de Dünya Helal Günü’nü daha coşkulu bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor. 2013 yılında başlatılan Dünya Helal Günü Ramazan ayının 17’nci günü kutlanacak. World Halal Council’in (Dünya Helal Konseyi) üyeleri geçen yıllarda ülkelerinde etkinliklerle Dünya Helal Günü’nü seminer düzenleyip iftar vererek kutlamışlardı.

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, Müslümanlar için Dünya Helal Günü’nün çok önemli bir gün olduğunu söyleyerek, "Hicri 1439, Miladi 2018 yılımızda Ramazan ayımız 16 Mayıs’ta başladı. Rabbimiz hayırlı, huzurlu ve bereketli kılsın. 1 Haziran Cuma günü ise 17 Ramazan’da Dünya Helal Günümüzü kutlayacağız. 2013 yılında internet siteleri üzerinden bütün dünyaya yapılan açıklamada, Dünya Helal Günü’nün, 100 yıldır unutulmaya yüz tutmuş, Helal lokma sorumluluğumuzu bize hatırlatacağını düşünerek, hep birlikte Allah’ın ipine sarılarak, lokmamızın Helale doğru daha çok yakınlaşmasına ve hayatımızın helalleşmesine önemli katkı sağlayacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnsan bedeni yiyip içtiklerinden doğrudan ilgilidir"

Dr. Büyüközer, konunun ehemmiyetini anlatırken "Helal konusundaki ilk ayet olan Enfal Suresi’nin 69'uncu ayeti Hicri 624, Ramazan’ın 17'nci günü, İslam ve küfrün ilk savaşı olan Bedir Savaşı’nda nazil oldu. Peki, ayet-i kerimede Rabbimiz ne diyor? "Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve tayyib olarak yiyin ve Allah’tan korkun! Şüphesiz ki Allah, Gafurdur (çok bağışlayandır), Rahîmdir". İnsan bedeni, altın ve zümrütten yapılmış bir saray da olabilir, çer çöpten teşekkül etmiş bir derme çatma yapı da olabilir. Bu beden binasının inşası ise yiyip içtiklerimizle doğrudan ilgilidir. Sağlıklı bir ruh hali ancak helal gıdadan beslenen bir beden bütününde bulunabilir. Gıda terörüne maruz kalan insanlar sonrasında, çevremizde her an gördüğümüz gibi, her türlü teröre gıda olmaktadır. Yani sağlıklı, olgun, hamiyetli, vatanperver, dindar bir nesil inşa etmek istiyorsak, işe yiyip içtiklerimizin helal mi? yoksa haram mı? olduğu konusundan başlamalıyız. Tayyib yani güzel insanlar istiyorsak, tükettiğimiz gıdaların helal ve tayyib yoldan kazanılmış ve Allah’ın haram kılmadığı ürünlerden olmasına dikkat etmeliyiz” dedi.