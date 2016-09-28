Gine Cumhuriyeti’nden gelerek Türkiye’deki çeşitli kamu kurumlarına temaslar gerçekleştiren diplomatlar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını da ziyaret ederek YTB Başkanı Kudret Bülbül ile bir araya geldi. Diplomatlara YTB’nin çalışmalarını anlatan Bülbül, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine ve FETÖ’ye ilişkin bilgi vererek uyarılarda bulundu.

FETÖ’nün en dikkat çekici özelliklerinde bir tanesinin kendisini gizlemek olduğunu söyleyen Başkan Bülbül, amacına ulaşmak için yıllarca kendisini belli etmeden bekleyen bir örgütün varlığına dikkati çekti. Kendisini açığa çıkarmamak için her türlü grubun içine dahil olarak onlar gibi davranabilen bir terör örgütüyle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Bülbül, “Liberalseniz liberal, sosyalistseniz sosyalist, muhafazakarsanız muhafazakar gibi görünen mensupları var. Hatta eşcinsellerin içerisine bile karışabilen bir örgüt. Kendisini gizleme konusunda insanlık tarihinin karşılaştığı en gizli terör örgütü” diye konuştu.

FETÖ’ye ilişkin yurt dışından gelen bütün ülke temsilcilerini özellikle bilgilendirdiklerini kaydeden Bülbül, Türkiye’nin devletiyle ve milletiyle FETÖ’nün nasıl bir örgüt olduğunu gördüğünü ve bu örgütü bilmeyen diğer ülkelerin tehlikenin farkına varması gerektiğini söyledi. FETÖ’nün yurtdışındaki okullarına dikkati çeken Bülbül, bu okullarda kendileri için ajan yetiştirildiğini belirtti. Ülkelerin en stratejik kurumlarına kendi militanlarını yerleştirdiğini bildiren Bülbül, bu yolla ülkelerin ele geçirilmeye çalışıldığını anlattı.

Türkiye’nin FETÖ’nün farkına varmasının ardından darbe girişimiyle karşı karşıya kalındığını ifade eden Bülbül, “Bazı ülkeler hala FETÖ’nün farkında değiller. En büyük tehdit bu ülkeler için geçerli. Dost ve kardeş ülkeler bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamasınlar diye tecrübelerimizi paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gineli diplomatlar ise 15 Temmuz’dan itibaren Türkiye’nin yanında yer alarak FETÖ’nün Gine’deki faaliyetlerinin üzerine gidildiğini bildirdiler. Gine’de Türk etkisinin devam etmesini isteyen diplomatlar, FETÖ okullarının yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin izniyle eğitim veren okulların açılmasını talep ettiler.

