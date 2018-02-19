Diğer
Kategoriler

Ginkgo bilobanın bilinmeyen faydaları

Aksu Vital Ar-Ge merkezinden Kimya Müh. Nigar Yıldırım, araştırmalar sonucunda Ginkgo bilobanın beyin damarlarındaki yaşa bağlı bozulmayla mücadele edebildiğini bildirdi.

Ginkgo bilobanın bilinmeyen faydaları

19 Şubat 2018 12:30

Aksu Vital Ar-Ge merkezinden Kimya Müh. Nigar Yıldırım, Uzakdoğu Çin'de bolca tüketilen Türkiye'de de adı mabet ağacı olarak bilinen Ginkgo biloba hakkında bilgi verdi. Mabet ağacı'nın, Japon eriği olarak da bilinen dünyanın hayatta kalan en eski ağaç türlerinden biri olduğunu kaydeden Yıldırım, "Çin’de ve dünyanın başka ülkelerinde 200 milyon yılı aşkın süredir yaşamaktadır. Ginkgo ekstresi kullanımının zihinsel yeteneklerin azalmasını önleyebildiği düşünülür. Günlük 6-8 g kuru yaprak eşdeğerinin yaşlılara 12 hafta boyunca verilmesi sonrasında bu yaşlıların hafızalarında ve konsantrasyonlarında düzelme meydana gelmiş, duygusal çalkantıları da azalmıştır" dedi.

Araştırmalar sonucunda ginkgonun beyin damarlarındaki yaşa bağlı bozulmayla mücadele edebildiği belirten Nigar Yıldırım, "Ginkgo aynı zamanda toplardamarı da güçlendirir, kılcal damarlarda kanamayı azaltır ve özellikle ellerde ayaklarda sürekli morarmayla seyreden yaşla ilgili akrosiyanoz hastalığının tedavisinde de kullanılır. Ginkgolitlerin astım hastalarında yararlı olabilecek etkilere sahip olduğu ve ateroskleroz gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olabileceği görülmüştür. Ginkgoyu ilerleyen yaşlarda insan uyanıklılığı artırmak ve iktidarsızlıkla mücadele etmek amacıyla kullanabilir" ifadelerini kullandı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç