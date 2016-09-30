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Giovanni van Bronckhorst: 'Maça iyi başlamak önemliydi ama kötü başladık'

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Fenerbahçe karşılaşmasına kötü başladıklarını belirterek, “İkinci yarı şanslarımız oldu. Bunlar da kurtaramadı. İlk yarıya iyi başlamak önemliydi” dedi.


30 Eylül 2016 00:42

UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında Hollanda ekibi Feyenoord, deplasmanda mücadele ettiği Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

“İkinci yarı şanslarımız oldu”
Rakip sahaya gitmekte zorlandıklarını bunun da güvensizlikten kaynaklı olduğunu belirten van Bronckhorst, “Kendimize güvenimiz azdır. Bunları geçen maçlarda göstermiştik. Fakat bu maçta gösteremedik. Maça kötü başladık. Birinci yarı kötüydük. İkinci yarı şanslarımız oldu. Bunlar da kurtaramadı. Şanslarımız olduğu için pozisyon verdik. İlk yarıya iyi başlamak önemliydi” şeklinde konuştu.

“Robin van Persie kalitesini futboluyla gösteriyor”
Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie hakkında da açıklamalarda bulunan Bronckhorst, “Kalitesi çok. Ben onu çok iyi tanıyorum. Fenerbahçe’de Lens kadar hızlı olduğunu söyleyemem ama Robin kalitesini futboluyla ve sakinliği ile gösteriyor” diye konuştu.
Hollandalı çalıştırıcı ayrıca vatandaşı Dick Advocaat için ise, “Kendini geliştirdi. Bunu fark ediyorum. Kendini geliştirmeye de devam ediyor” dedi. 

Oğuzhan Ort - Mehmet Selman Bektaş
 

Etiketler: Feyenoord


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