Giray Bulak: 'Bundan sonra puanlar aslanın ağzında'

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, 3-1 mağlup duruma düştükleri MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bir dikkat dağınıklığı ya da dikkatsizlik yaşıyoruz. 2 maçtır hem Altınordu maçı hem bu maçta çok çabuk 2-0 geriye düştük. Anlamsız, mantıksız, çözüm bulmakta biraz zorlandığımız veya anlatmakta zorlandığımız bir şey bu. Ondan sonra oyunu çevirmek, tempo yapmak tabii ki ağır saha zor oluyor ama yine pozitif oyun, ayağa iyi paslar, dışarıdan iyi oyun, çok gol pozisyonu üretmek ama bu üretilen pozisyonları da değerlendirmek lazım. 3 tane gol yedik. İnanın bana rakibin pozisyonu var mı deseniz ben size söyleyemem rakibin pozisyonu var mı. 3 duran toptan golleri var. Yükseğe çıkacaklarını biliyorduk. Uzun oynayacaklarını biliyorduk ve alan savunması yaptık. Çünkü bire bire eşleşsek daha kötü olacaktı" dedi.

Bulak açıklamasının devamında, "Maalesef yediğimiz şok goller biraz toparlanmamızı zorlaştırıyor. Ama 2-0 olduktan sonra yine çok pozisyon ürettik Otoo ile Burak ile. Oyunu çevirmemiz lazımdı ama ikinci yarının başında şok bir duran topla gol yedik, hamle yapamadık. Ne kadar da hamle yapmaya çalışsanız geriye gelmek zorlaşıyor. Bundan sonra puanlar aslanın ağzında. Ama ben takımımın oyuncularına güveniyorum. Pozitif oyunlarına inanıyorum. Şok golleri bir an önce atlatmamız lazım" şeklinde konuştu.

Hüseyin Tokmak

