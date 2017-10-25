Giray Bulak: 'Övdükleri gibi yereceklerdir ama kötü söz söylemesinler'

Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri'nde haftalık basın toplantısı düzenleyen mavi-lacivertli takımın teknik adamı Giray Bulak, Denizlispor mağlubiyetine ilişkin yaptığı konuşmada, “Hiç ummadığımız bir mağlubiyet. Futbolun enteresan tarafları var tabi. Siz yeniliyorsunuz, üzülüyorsunuz, rakibiniz yeniliyor, seviniyorsunuz. Tesellisi ise diğer ekiplerin kaybetmesi oldu” dedi.

"Deneyimli kadroya karşı oynamamıza rağmen tur atladık"

Penaltılarla gelen Sarıyer galibiyetine ilişkin de konuşan Bulak, “Zaman tanımadığımız oyuncularımızı bu maçta görevlendirdik. Aşağı, yukarı birçoğundan da memnun kaldık. Sonuç olarak belki istediğimiz sonucu 90 dakika içerisinde yakalayamadık ama 2-0'dan sonra 3-0, 4-0 olabilirdi pekala. Bir parça oyuncu gevşeyince sonucu iyi olmuyor. Daha mücadele eden, ayakta duran, oyunu 90 dakika bitene kadar yayan oyuncuyla oynamak isteriz. Bu maçlarda sonuç alabilmek için bu çok önemli. Bir parça uyuyunca 2 penaltı, 2-2. Son 2 maçta 3 penaltı ve 3 gol yedik. Bu da enteresan. 10 kişi kalmamıza rağmen yine oyunu elde tuttuk. Rakip sahada oynamamıza rağmen, deneyimli kadroya karşı oynamamıza rağmen tur atladık. Bu da sevindirici olduk” diye konuştu.

“Yeter ki kötü söz söylenmesin”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, sosyal medyada aldığı eleştirilere ilişkin de şunları söyledi:

“Ben 3 senedir çalışmadım, doğru. Bayern Münih'in hocası da 3 sene çalışmadı ama takım onu oraya getirdi. Sanki başka bir şey yaptım. Türkiye'de bunu zaman zaman yapan hocalar var. Sanki futbolun dışında kalmış gibisiniz. Sosyal medya çok gençlerin elinde. Çok işi gücü olan insanların elinde değil. Birbirlerinden etkileniyorlar. Grup halinde yazıyorlar. Onları yönlendirmek çok kolay oluyor. Birbirini takip ediyorlar. Saygı göstermek lazım. Nasıl zamanı gelince bizi övüyorlarsa, yereceklerdir ama yeter ki kötü söz söylenmesin.”

Nuri Pir - Erdal Can İçelli