Giray Bulak takımdan memnun

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, takımının aldığı galibiyetlerin ve 2 haftadır gol yemeden kazanmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Bulak, "Adana Demirspor galibiyetinden sonra içeride oynadığımız Erzurumspor maçında içeride de nasıl oynayacağımız, nasıl bir sonuç alabileceğimizin göstergesi olacaktı. Çünkü evinde oynadığımız Erzurumspor, Ankaragücü'ne karşısında dominant oynadı. Doğal fizik gücü yüksek, olgun ligin deneyimli oyuncularından kurulu bir ekipti. Buna rağmen böyle bir ekibe çok pozisyon vermeden oynamamız, önemli fırsatları yakalamamız, pozitif futbol oynamamız bizi sevindirdi. İyi bir sonuç aldık. İyi taraflarından bakarsak 2 haftadır gol yemedik.

Oynadığımız iki maçta da 2'şer gol attık. Rakibe çok pozisyon vermedik. Hem Adana'da, hem burada rakiplerimize hiç pozisyon vermedik. Dengeli oynadık, duyarlı oynadık, kontrollü oynadık. Oyunu ikinci ve üçüncü bölgelerde kabul ettik. 2 golün de açık oyunculardan gelmesi bizi mutlu etti. Hem Otoo'nun hem Sedat'ın gol atması hücum oyuncuları açısından önemli. Gollerin atılış şekli ve kalitesi bizim için önemli gösterge. 2 maçta 6 puan aldık. Maç sonrası oyuncularıma 2 gün izin verdim. Altınordu maçı antrenmanlarına bugün başladık. Deplasmanda oynayacağımız Altınordu iyi bir takım. Altınordu ilk haftayı galibiyetle kapattı. Genç bir takım. Devre arası kadrolarına deneyimli ve tecrübeli 3 oyuncu kattılar. Altınordu iyi pas yapan, iyi koşan, oyun alanı daraltabilen ve kenarları iyi oynayan bir ekip. Deplasmanda oynayacağız. Zor bir maç olacak. İnşallah kazanırız diye umut ediyoruz. Ama futbol daha fazla çalışmak istiyor. Çok fazla çalışan bir ekip olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Gençlerin formayı bırakmaya niyeti yok"

Giray Bulak açıklamalarının devamında genç futbolcuların çalışma hırsından bahsederek, "Burak Çalık ile Okan'ın çok tecrübeli ama işleri zor, gençlerin formayı bırakmaya niyetleri yok. Burak ve Okan gençlere destek veriyorlar. Takımda forma almak zor. Gençlerin de öğrenmesi ve katkı sağlaması olgun oyuncuların biraz daha fazla çalışmasına neden olacak. Kazanan kadro bozulmaz diye bir şey yok. Adana Demirspor maçında oynayan 3 oyuncumuz oynamamıştı, bu oyuncuları Erzurum maçında oynattık. Steve Beleck antrenmanlarda iyi çalışıyor. Oyuncunun çabuk toparlanması gerekiyor. Beleck'in biraz kilo sorunu var. Yaptığımız testlerde Beleck iyi çıkıyor" dedi.

Hüseyin Tokmak

