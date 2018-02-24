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Giray Bulak: 'Takımımı tebrik ediyorum'

Balıkesirspor Baltok'un Teknik Direktörü Giray Bulak, Samsunspor maçı galibiyetinden dolayı oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Giray Bulak: Takımımı tebrik ediyorum

24 Şubat 2018 23:32

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Samsunspor'u 2-0 yenen Balıkesirspor Baltok'un Teknik Direktörü Giray Bulak maç sonu değerlendirmesinde bulundu. Bulak, " Bu gün çok değişik oynadık. Top kaybedince topun arkasına geçebilen. İyi savunma yapabilen bir takımım vardı. Samsunspor'u da tebrik ediyorum. Samsunspor'da bugün önemli işler yaptı. Bir iki pozisyonları var değerlendiremediler. Ama biz oyunun kontrollü oynayarak topa sahip olduk. Çünkü bizim takımımız pas yapabilen, kenar topu yapabilen, direk oynayabilen bir takım. Ama 4 haftadır kazanamayan bir takımın psikolojisini düşünün. 90 dakika iyi br performans gösterdi. Geçen hafta kaptan Nizamettin yoktu. Bugün iyi servisler yaptı. Furkan bugün çok iyiydi. Kontrollü oynadık, sakin oynadık. Ayağa iyi pas yaptık. Birçok pozisyon yakaladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Hasan Otağ Fırıncıoğulları - Hüseyin Tokmak
 

 

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