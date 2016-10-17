Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ve moderatörlüğünü ‘Metin-Ali-Feyyaz’ üçlüsünden ‘Futbolun Beyefendisi’ lakabıyla tanınan Ali Gültiken’in yaptığı Spor Söyleşisi programının konuğu Türk futbolunun başarılı isimlerinden Giray Bulak oldu. Lise öğrencileriyle bir araya geldikleri programda interaktif bir söyleşi gerçekleştiren ikili, Arda Turan krizinden Aziz Yıldırım’ın istifasına kadar birçok konuyu gençlerle konuştu. Arda krizine ilişkin konuşan efsane futbolcu Ali Gültiken, “Arda Turan’ın milli takıma alınmaması kabul edilir değil” dedi.

“Arda Turan’ın milli takıma alınmaması kabul edilir değil”

Son dönemde milli takımda yaşanan futbolcu krizlerine ilişkin konuşan Ali Gültiken, “Arda Turan demek ki yeterli değil, daha çok çalışması lazım. Tabi ki Arda Turan’ın milli takıma alınmaması kabul edilir bir şey değil. Arda gibi bir yeteneğiniz var, dünyanın en büyük takımlarından bir tanesinde oynuyor. Siz bu oyuncuyu milli takımda görmediğiniz zaman ya da Selçuk ve Caner için de geçerli bu durum, bu seviyedeki oyuncuları almadığınız zaman tatmin edici bir şekilde açıklanması lazım. Açıklanmazsa bu kaos devam eder ve insanlar da hak etmedikleri davranışları görebilirler. Maalesef şu anda yönetilemeyen bir süreç var” dedi.

Arda Turan krizine Giray Bulak ise, “Bunun sebepleri var tabi ki. Bunu biz çok tartıştık televizyonlarda. İşin içinden çıkamadık. Çünkü durumu ne Arda açıklayabiliyor ne Fatih hoca açıklayabiliyor. Dünyadaki en büyük ortaklık suç ortaklığıdır. Demek ki bir suç ortaklığı var burada da ikisinin de açıklayamadığı” ifadelerini kullandı.

“Aziz Yıldırım görevine devam ettiğine göre söyledikleri doğru değil”

Söyleşiyi dinleyenler arasında Aziz Yıldırım isminde bir öğrencinin soru sorması üzerine ‘İstifa edecek misiniz?’ sorusunu yönelten Ali Gültiken gülüşmelere neden oldu. Aziz Yıldırım’ın istifa etmeli mi sorusuna Giray Bulak şöyle yanıt verdi: “Bence istifa etmez. Fenerbahçe gibi bir camianın başkanısınız, her dediğiniz yapılıyor. Dolayısıyla o gücü neden elinizden bırakasınız, bırakmaz gibi geliyor bana. Çünkü daha önce 'çok yoruldum, sağlık problemlerim var, cezaevine düştüm aileme unuttum' gibi şeyler söylemişti. Ama hiç öyle bir şey yok. Hala devam ettiğine göre demek ki bu söyledikleri doğru değil” diye konuştu.

“5 sene çamur sahalarda, kale direği olmayan yerlerde futbol oynadım”

Futbola başladığı dönemde yaşadığı zorlukları anlatıp gençlere öğüt veren Ali Gültiken, “Sevdiğiniz şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışın. Kendinizi bir rekabet içerisinde farklılaştırmaya çalışın. Arkadaşlarınızdan ve çevrenizden kendinizi daha tercih edilebilen bir noktaya getirmeniz lazım. Futboldaki kariyer de aynı bununla. Ben Yücespor’da futbola başladım. 5 sene çamur sahalarda, kale direği olmayan yerlerde futbol oynadık. Ama yılmadım peşinden koştum. Çamurun içerisinde havlumuzu soğuk pis sulara sokup bacaklarımızı silip eve gittik. Tüm malzemelerimiz öyle yıkandı. Beşiktaş’ta da aynı sıkıntıları yaşadık genç takımlarda. Neyi yapıyorsanız yapın iyisini yapmaya çalışın” dedi.

Gençlerin soruları zaman zaman gülüşmelere neden olurken, Aziz Yıldırım ile isim benzerliği olan bir öğrencinin soru için kendini tanıtması üzerine Ali Gültiken’den ‘İstifa edecek misiniz?’ sorusu geldi.

Harun Basat