Girdiği evden tencere ve tava çalan genç tutuklandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki M.A.'nın, girdiği evden bakır tencere ve tava çalıp hurdacıya 50 liraya sattığı iddia edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A., "Babam yok ve annem hasta. Paraya ihtiyacım vardı. Evin kapısı açıktı. İçeri girip tencere ve tavaları alıp 50 liraya sattım" dedi.

M.A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muhammer Ay