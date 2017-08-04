Girdiği gölette boğuldu !

Edinilen bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Hırka Köyü Göleti kenarında arkadaşlarıyla beraber alkol alan İsmail Ateşgöz, serinlemek için kıyafetlerini çıkartıp suya girdi. Göletin ortasına doğru ilerleyen Ateşgöz’in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çağrıldı. Kıyıya indirilen bot ile derinliği 20 metreyi bulan gölete açılan dalgıçlar kaybolan şahsı bulamadı. Bugün devam eden aramalar sonucu Ateşgöz’ün cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan ceset inceleme için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Murat Çelik A.