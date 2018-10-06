Girdiği iş yerinden cep telefonu çalan hırsız kameraya yakalandı

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cep telefon mağazasına giren hırsız, müşterilere ait garantiden gelen 2 cep telefonunu çalarak daha sonra dükkandan uzaklaştı. Çalınan telefonların sahiplerinin dükkana gelmesiyle hırsızlık olayı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını izleyen dükkan sahipleri, cep telefonlarının çalındığını gördü.

Görüntülerde hırsız, dükkan içinde bir süre gezindikten sonra raflarda bulunan cep telefonlarını çalıyor.