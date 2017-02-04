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Girdiği lokantada iş yeri sahibinin cep telefonunu çaldı

İstanbul Maltepe’de bir lokantaya giren şahıs, iş yeri sahibinin yokluğunu fırsat bilerek kasanın önünde bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Girdiği lokantada iş yeri sahibinin cep telefonunu çaldı

04 Şubat 2017 13:19

Olay Maltepe Çınar Mahallesi Has Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Sabah saatlerinde lokantayı açan iş yeri sahibi, dükkanın arka kısmına geçti. Bu sırada iş yeri sahibinin dükkanın arka kısmında olmasını fırsat bilen çekçekçi diye tabir edilen 2 şahıstan biri içeri girdi. Şahıslardan biri dışarıda beklerken, dükkana giren diğer bir şahıs ise kasanın önünde bulunan cep telefonunu alarak, diğer şahısla birlikte hızla iş yerinden uzaklaştı.

Olay anı güvenlik kamerasında
Hırsızlık olayı saniye saniye işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kafasında bere olduğu görülen bir şahıs dükkana giriyor. İş yeri sahibinin bulunduğu yöne gelerek etrafı kontrol eden şahsın daha sonra kasanın önünde bulunan cep telefonunu alarak hızla iş yerinden uzaklaşması kameralara yansıyor.
Polis, kaçan şahısları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Cenk İşver 

Etiketler: hırsızlık, istanbul maltepe


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