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Girdiği markette parmak izlerini silen gaspçı yakalandı

Tuzla'da girdiği marketin sahibini silah zoruyla etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları çalan gaspçı polis tarafından yakalandı. Soygun anının kameralara yansıdığı olayda yakalanmamak için parmak izlerini silen şüpheli gözaltına alındı.

Girdiği markette parmak izlerini silen gaspçı yakalandı

07 Mart 2018 14:41
Girdiği markette parmak izlerini silen gaspçı yakalandı - Tıkla İzle

Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde geçtiğimiz 22 Şubat Perşembe günü markete giren bir şahıs, iş yeri sahibi K.V.’ye silah doğrulttu. Market sahibini etkisiz hale getiren şahıs, ardından kasada bulunan paraları alarak K.V.’yi arkadaki reyonlara götürüp, polisi aramamasını söyledi.

Yakalanmamak için parmak izlerini de silen zanlı kayıplara karıştı. Olayı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, görüntülerden şüphelinin eski sabıkalı Birol G. olduğunu tespit etti. Zanlı, geçtiğimiz Pazartesi günü ikametine yapılan operasyonla yakalandı. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlının GBT sorgulamasında 14 kez polis tarafından gözaltına alındığı ve 5 ayrı olaydan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: gasp

 

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