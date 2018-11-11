'Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik'

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından yapılan basın toplantısında Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Camunak açıklamalarda bulundu.

Hafta başında yönetim tarafından kendilerine görev verildiğini hatırlayan Mustafa Camunak, “Takımı en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık. Fenerbahçe'nin hücum eksikleri doğrultusunda çalışmalar yaptık. İlk yarı beklediğimiz üzere Fenerbahçe hızlı ve baskılı başladık. O baskı neticesinde tam çalıştığımız yerden Ayew'in şutunda golünü yedik. Baskı kurmakta biraz daha zorlandık. İkinci golde bireysel hata ile gol yedik. İkinci yarı istediklerimizi hücumsal anlamda sahaya yansıtan bir Alanyaspor vardı. Girdiğimiz pozisyonları bir tanesini bile değerlendiremedik. Değerlendiremeyince maç bu şekilde sonuçlandı. Fenerbahçe'yi tebrik ederim” diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol