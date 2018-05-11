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Girdikleri evdeki kuşu dolaptaki peynir bile çaldılar

Denizli’de ilaç sıkarak ev sahiplerini uyutan hırsızlar, evdeki ziynet eşyalarını, muhabbet kuşlarını ve buzdolabındaki yiyecekleri çalarak kayıplara karıştılar.

Girdikleri evdeki kuşu dolaptaki peynir bile çaldılar

11 Mayıs 2018 20:40

Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesi Saray Mahallesi Cıngıt yolu üzerinde bulunan evlerinde yaşayan Alev ve Emin Eren çiftinin evine gece yarısına yakın bir saatte hırsız girdi. Evde bulunan elektronik eşya ve nakit para ile ziynet eşyalarını çalan hırsız evde bulunan muhabbet kuşları ile buzdolabında bulunan peynir ve yiyeceklerle çiftin semt pazarından aldığı meyve sebzeyi de çaldılar. Hırsızın evde olduğu anda derin bir uykuda olan ve gece 02.00 sularında uyanan Emin Eren evine hırsız girdiğini fark edince hemen polise haber verdi. Eve gelen polis evde inceleme yaparak yaşanan hırsızlıkla ilgili olarak soruşturma başlattı. Eren ailesi çalınan kuşlarının fotoğrafını sosyal paylaşım sitesinden paylaşıp komşu ve dostlarından yardım isteyerek hırsızların bulunması için herkesin dikkatli olmasını istediler.

Eren çiftinin, eve giren hırsızın sıktığı bir ilaç nedeniyle derin bir uykuya daldığı ve sesleri duymadığı belirlenirken Alev ve Emin Eren çifti, çağrılan ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi edildiler.  

Bülent Çakır
 

 

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