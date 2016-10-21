Açılışı yapılan Giresun Günleri’nde köy yaşamını yansıtan köy evi ve 3 metre boyundaki dev kemençe ilgi odağı olurken, yöresel el sanatları ve yiyecekler de ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Giresun’un ilçe ve köy derneklerinin yanı sıra belediyelerin kurduğu stantlarla doğal ve kültürel değerlerin sergilendiği Yenikapı’da adeta tanıtım yarışı yaşanıyor.

Maraş dondurmasına rakip, Görele dondurması

Görele dondurması İstanbul’da özleyenlerin ayağına getiren getirirken ziyaretçilere de tanıtan Şenol Avcı Maraş dondurmasına rakip olduklarını söyledi. Dondurmacı Avcı, “Türkiye’de sadece Giresun’un Görele ilçesinde imal edilen dondurma süt ve salepten yapılıyor. Özelliği yaz kış tüketile bilinir ve bademcik rahatsızlığı olanlar dahi yiyebilir. Burada hem dondurmamızı tanıtıyoruz hem de memleketten gelip özleyenlere ikram ediyoruz.” dedi.

Fındıklı mayıs helvası

İstanbul’da yöreye özgü Mayıs Helvası’nı ziyaretçilere ikram eden Hasan Civak ise, “Helvamızı ülkemizin en kaliteli fındığı olan Giresun fındığının karışımıyla yapıyoruz. Bir tadan bir daha istiyor. Bu helva sadece Giresun’da bulunur” dedi.

Bir ay boyunca bayatlamayan ekmek

Bir ay boyunca bayatlamayan taş fırın ekmeğini tanıtan İbrahim Alaca da, “Bu hakiki taş fırın ekmeğidir ve buğdaydan ekşi maya ile 12 saat fırında kalarak yapılır. Bir ay boyunca tazeliğini korur ve sağlığa faydalıdır” dedi.