Giresun Günlerinin kapanış töreninde konuşan Giresun Federasyonu Başkanı Mehmet Kuğu, tanıtım günlerinin amacına ulaştığını söyledi.

Feshane efsane oldu, Yenikapı yeni umut

Giresun Günleri’nin İstiklal Caddesi yürüyüşüyle başladığını söyleyen Kuğu, “Giresun Günleri’nin işaret fişeği olan Beyoğlu yürüyüşümüzü milletvekillerimizin, Giresun’dan gelen belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ve STK’larımızın katılımıyla gerçekleştirdik.Bundan önce 9 yıl boyunca Giresun Günleri’ni Eyüp Feshane’de gerçekleştiriyorduk. Feshane’yi efsaneye dönüştürdük ve sığmaz olduk.Yenikapı’da yeni kapılar, yeni umutlar açmak için bugün son bulan Giresun Günleri’ni birlikte icra ettik.“

Giresun Günleri’nin amacına ulaştığını da anlatan Kuğu, “Giresun Federasyonu kurulduğu günden beri tek bir amacı vardı. O da Giresun’un sahilden başlayarak, fındığını, cevizini, balını, yaylasını, doğal güzelliklerini, insanlarının misafirperverliğini, vatan sevgisini başta başta İstanbul’da yaşayanlara ve tüm dünyaya tanıtmak için gayret içerisinde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Bu amacımız başarıyla devam ediyor” dedi.

Giresun Valisi Hasan Karahan ise “Hemşehrilerimiz muhteşem bir kalabalıkla katılım sağladılar. Her ne kadar Yenikapı mitingindeki 5 milyon kişinin katılımına ulaşamadıysak da az kaldı. Giresunlular’ın bu birlikteliği,beraberliği idareci olarak bizleri mutlu ediyor ve güç veriyor. Giresunlular'ın bu birliktelikle çok büyük mesafe kat ettiklerini görüyoruz” dedi.

Ahmet Bilge