Giresun Federasyonu’na bağlı Sivil Toplum Kuruluşları’nın bir araya geldiği değerlendirme toplantısında konuşan Federasyon Başkanı Mehmet Kuğu,11’inci Giresun Günleri için tarih verdi.

“DAHA İYİSİNİ YAPANA KADAR EN İYİSİ BİZİZ”

İstanbul’da hemşeri günlerini ilk olarak Giresun’un başlattığını hatırlatan Federasyon Başkanı Mehmet Kuğu, Giresun’un daha iyisini yapıncaya kadar da en iyisi olduklarını söyledi.

Giresun Günleriyle ilgili konuşan Federasyon Başkanı Mehmet Kuğu; “ Bir Giresun Günlerini daha geride bıraktık. Gerek katılım açısından gerekse tanıtım açısından mutlaka eksiklerimiz vardır. Ancak diğer illerin tanıtım günleri arasında Giresun Günleri olarak daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Çünkü İstanbul’da ilk hemşeri günlerini düzenleyen biz olduk ve diğer illere bu yönde örnek gösterildik. Hala da yaptıklarımızla bizi örnek alıyorlar. En yüksek katılımlı günleri gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.”

“11’İNCİ GİRESUN GÜNLERİ TARİHİ BELLİ OLDU”

11’inci Giresun Günleri için tarih açıklayan Federasyon Başkanı Kuğu; “Artık 10’uncu Giresun Günleri’ni geride bıraktığımıza göre 11’inci Giresun Günleri için hazırlık yapmaya başlamalıyız. Muhtemelen 2017’nin Mayıs ayı içerisinde yapmayı planladığımız 11’inci Giresun Günleri için çalışmalarımıza şimdiden başlayacağız. Daha iyisini yapmak için 10’uncu Giresun Günleri’ndeki eksiklerimizi değerlendirip, önerilerinizi almak istiyorum. Ayrıca emeği geçen ziyaretçi olarak katılan herkese teşekkür ediyorum. Bütün bunlar bir birlikteliğin başarısıdır ve bu birlikteliği bir kez daha Yenikapı’da gösterdik. ”dedi.

Giresun Federasyonu Başkanı Kuğu’nun yaptığı konuşmanın ardından Federasyona bağlı Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri tek tek söz alarak eleştirilerini ve 11’inci Giresun Günleri için önerilerini dile getirdiler.



AHMET BİLGE