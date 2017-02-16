Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fazıl Özden hakkında, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 15/02/2017 tarihli Bakanlık Olur’u ile görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklama da şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fazıl Özden hakkında, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 15/02/2017 tarihli Bakanlık Olur’u ile görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın 15/02/2017 tarihli Olur’u ile; 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının f bendine göre yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere 23.07.2016 tarihli ve 46006 sayılı Bakan Onayı ile oluşturulan Kurulun 15/02/2017 tarihli ve 6291 sayılı Kurul Değerlendirme Raporu uyarınca Dr. Fazıl Özden hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Resul Yanbul