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Giresun Şebinkarahisar'da yürek yakan görüntüler, hayvanlar donarak can veriyor

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde adeta bir dram yaşanıyor, sokak hayvanları barınacakları ve sığınacakları bir yer olmadığı için donarak can veriyorlar.

Giresun Şebinkarahisarda yürek yakan görüntüler, hayvanlar donarak can veriyor

05 Aralık 2016 19:47

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kışın gelmesiyle birlikte adeta bir dram yaşanıyor. Aralıksız yağan karın altında esaret yaşayan sokak hayvanları üçer beşer donarak can veriyorlar. Hayvanseverlerin tepkisini toplayan görüntüler içinse yetkililerden henüz herhangi bir adım yada açıklama yapılmış değil. Şebinkarahisar ilçesinde bir barınak ve veteriner dahi olmadığını belirten hayvanseverlerin açıklamaları şok etkisi oluştururken, sokak hayvanlarının çektiği bu çile ve dram görenlerin yüreklerini dağlıyor.

ONLARCA YAVRU VAR, KISIRLAŞTIRMA YAPILMIYOR

Edinilen bilgiye göre, Şebinkarahisar'da çok sayıda köpek var ve yetkililer kısırlaştırma dahi yapmıyor. Bunun sonucunda ise kontrolsüz üreme devam ediyor ve dünyaya gelen bebekler zor iklim şartlarına, bakımsızlığa ve açlığa dayanamayarak can veriyorlar. İlçede ise hayvanların barınacağı hiç bir barınak veya bakımevi bulunmadığı belirtiliyor.

HEPSİNE TEK BİR KİŞİ YETİŞMEYE ÇALIŞIYOR

Sayıları yüzü bulan irili ufaklı sokak köpeklerini yaşatmak içinse sadece tek bir hayvanseverin çaba gösterdiği belirtiliyor. Yetkililerin duruma kayıtsız kalması ise herkesi şaşkına çevirmiş durumda. Burada bulunan köpeklerin bakımını üstlenmeye çalışan ve tek bir şahıs olarak yetersiz kalan E. M. yaptığı açıklamada; Belediye söz vermesine rağmen halen sözünü tutmadı, kar kış bastırdı, kar aralıksız yağıyor ve her beslemeye gittiğimizde cansız bedenlerle karşılaşıyoruz. Yetkilileri göreve ve sorumluluğa davet ediyorum, burada tam anlamıyla bir katliam yaşanıyor' dedi.

VEYSEL EROĞLU HAYVANSEVER BİR KİŞİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hayvansever kişiliği ile biliniyor, yetkililerin bu durumu bildikleri halde bu konuya kayıtsız kalmaları ise şaşkınlıkla karşılanıyor.

Kaynak: TGRT Haber

Etiketler: Giresun, hayvanlar donarak can veriyor, köpekler dondu, Şebinkarahisar, yürek yakan görüntüler


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