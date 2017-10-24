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Giresun Valiliğinden yakalanan PKK’lı ile ilgili açıklama

Giresun Valiliği, Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası kırsalında vatandaşların ihbarı sonucu bir PKK’lının yakalandığını, terör unsurlarına yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Giresun Valiliğinden yakalanan PKKlı ile ilgili açıklama

24 Ekim 2017 20:29

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “23 Ekim 2017 tarihinde saat 15.25 sıralarında 156 Jandarma imdat hattını arayan bir vatandaşımız tarafından Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde başında puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli şüpheli bir şahsın görüldüğü ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine jandarma tarafından belirtilen şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve Giresun ilimiz sınırlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarından olduğu anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın doğru ve zamanında ihbarları neticesinde teröristler bölgemizde barınamayacak, aynı duyarlılık sürdüğü müddetçe bölgemizde teröristler varlığını sürdüremeyecektir. Güvenlik kuvvetlerimiz ilimiz genelinde bütün terör unsurlarına yönelik mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir” denildi.

Öte yandan Valilik vatandaşlara, “Yaşam malzemelerini yaylalardaki boş evlerden temin eden teröristlerin bölgemizde barınamaması maksadıyla tüm vatandaşlarımız tarafından boş yayla evlerinde gıda ve yaşam malzemeleri bırakmamaları önem arz etmektedir” uyarısında bulundu. 

Resul Yanbul

Etiketler: Giresun Valiliği

 

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