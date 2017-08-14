Giresun Valisi uyardı: Yaylada gereksiz malzeme bırakmayın

Son olarak Trabzon’un Maçka ilçesinde evlerine giren PKK’lı teröristlerin hırsızlık yaptığını güvenlik güçlerine ihbar eden Eren Bülbül ve olay yerinde inceleme yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik PKK’lı hainlerin açtığı ateş sonucu şehit olmuş bir özel harekat polisi de yaralanmıştı.

Basın mensupları ile bir araya gelen Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yaşanan terör olaylarının ardından yayla sakinlerini uyararak “Boş evlerinizde gereksiz malzemelerinizi bırakmayınız” dedi.

Giresun ölçeğinde terör olaylarına karşı ek tedbirler alındığını ifade eden Sarıfakıoğulları, “Biz Giresun ölçeğinde güvenlik görevlilerimizle gerekli tedbirleri aldık, alıyoruz. Özellikle yayla evlerinde gereksiz kullanmadığınız malzemelerin bulundurulmasını istemiyoruz. Bunu daha öncede kolluk kuvvetleri aracılığı ile ifade ettik yayla evlerinde kullanılmayan malzemelerin bulundurulmaması konusunda hassasiyet bekliyoruz. Bölgede aldığımız tedbirlere ek tedbirlerde getirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Kaçak yapılaşmaya göz yumamayız”

Yaylalarda kaçak yapılanmaya karşı başlatılan yıkımlar hakkında da konuşan Vali Sarıfakıoğulları, “Yaylalarımızın marka değerinin arttırılması konusunda hepimize görevler düşüyor. Bu konuda özellikle kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için gerek asayiş birimlerimiz gerek Özel İdare Genel Sekreterliğimiz çaba içerisinde. Eğer bu memleketin geleceğini düşünüyor isek kaçak yapılaşmaya hiçbirimizin göz yummaması gerekiyor. Örneği olmayan doğa güzelliklerine sahibiz. Bu potansiyelimizi harekete geçirebilmek adına yaylalarımızın kötü betonlaşmaya kaçak yapılaşmaya kurban gitmemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Resul Yanbul