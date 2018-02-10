Giresun’a 1 haftada ikinci şehit haberi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu’nun (26) Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Kılıçtutan köyünde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Karacaoğlu’nun 3 sene önce evlendiği öğrenildi.

Zeytin Dalı Operasyonu'nda bir hafta önce de Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’da şehit düşmüş ve Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verilmişti.

Resul Yanbul