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Giresun’a 1 haftada ikinci şehit haberi

Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu’nun acı haberi Giresun'daki baba ocağına ulaştı.

Giresuna 1 haftada ikinci şehit haberi

10 Şubat 2018 23:01

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu’nun (26) Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Kılıçtutan köyünde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Karacaoğlu’nun 3 sene önce evlendiği öğrenildi.

Zeytin Dalı Operasyonu'nda bir hafta önce de Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’da şehit düşmüş ve Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verilmişti. 

Resul Yanbul

 

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