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Giresun’da 187 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi

Giresun’da dün gece yüksek kesimleriyle ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası 187 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresunda 187 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi

14 Aralık 2016 10:26

Giresun'da etkili olan kar yağışı sonrası, Giresun İl Özel İdare yetkililerinden alınan bilgiye göre, Giresun Merkez’de 28, Alucra ilçesinde 29, Çamoluk ilçesinde 8, Çanakçı ilçesinde 4, Dereli ilçesinde 8, Doğankent ilçesinde 7, Espiye ilçesinde 9, Güce ilçesinde 4, Piraziz ilçesinde 9, Şebinkarahisar ilçesinde 59, Tirebolu ilçesinde 4 ve Yağlıdere ilçesinde 19 olmak üzere 197 köy yolu ulaşıma kapandı.
Öte yandan Giresun Merkez Okçu köyü, Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde, Bulancak ilçesine bağlı Aydındere ve Kovanlık beldesinde, Tandır, Elmalı, Damudere, Bayındır ile Derecikalan köylerinde bulunan okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Yağlıdere ve Güce ilçesinde ise taşıma merkezli tüm köy okulları tatil edildi.
 

Resul Yanbul
 


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