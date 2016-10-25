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Giresun’da 38 kişi hakkında yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) karşı yürütülen soruşturma kapsamında Giresun genelinde bugüne kadar toplam 309 kişi tutuklanırken, 38 şüpheli hakkında daha yakalama kararı verildi.

Giresunda 38 kişi hakkında yakalama kararı

25 Ekim 2016 20:29

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar toplam 892 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, şu anda il genelinde toplam 309 şüphelinin tutuklu olduğunu bildirdi.

Başsavcı Kaya, adli kontrol şartı ile tahliye edilen 19 şüpheli ile birlikte halen 178 şüpheli hakkında adli kontrol uygulaması yapıldığını, 38 şüpheli hakkında yakalama kararı olduğunu ve gözaltında 12 şüphelinin bulunduğunu ifade etti.

Kaya’nın yaptığı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmalarda ,il merkezinde ve ilçelerde bugüne kadar FETÖ/PDY üyeliği, yöneticiliği ile 6415 sayılı kanuna muhalefet suçlarından Giresun merkez ilçede 208, Espiye’de 13, Bulancak’ta 12, Tirebolu’da 32, Görele’de 7, Dereli’de 14, Şebinkarahisar’da 15 ve Alucra’da 6 şüpheli tutuklanırken, yine merkez ilçede 159, Bulancak’ta 3, Tirebolu’da 7, Görele’de 2, Dereli’de 2, Şebinkarahisar’da 4 ve Alucra’da 1 şüphelinin adli kontrol altına alındığı bildirildi.
Açıklamada, halen merkezde 24, Espiye’de 5, Bulancak’ta 5, Tirebolu’da 1 ve Şebinkarahisar’da 3 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğu açıklandı. 

Candemir Sarı
 

Etiketler: Giresun


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