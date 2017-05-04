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Giresun’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Giresun'da aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Giresunda bıçaklı kavga: 3 yaralı

04 Mayıs 2017 16:17
Giresun’da bıçaklı kavga: 3 yaralı - Tıkla İzle

Giresun'un Debboy mevkisinde aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen O.K, B.K ve C.K. ile H.K, M.Y ve C.K. arasından tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K, B.K. ve C.K. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay polisin müdahalesiyle daha fazla büyümeden önlenirken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ve taksilerle Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri H.K, M.Y. ve C.K'yı gözaltına aldı. 

Etiketler: bıçaklı kavga, Giresun, yaralı


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