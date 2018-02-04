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Giresun’da bir doktor Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Ahmet Burçin Sarısoy Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten tutuklandı.

Giresunda bir doktor Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

04 Şubat 2018 16:18

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Ahmet Burçin Sarısoy tutuklandı. Uzun zamandır Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz (KBB) doktoru olarak görev yapan Opr. Dr. Ahmet Burçin Sarısoy, sosyal medyadaki grup yazışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a galiz küfür içerikli sözleri nedeniyle hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Polis tarafından gözaltına alınan Sarısoy, soruşturmasının ardından Adliye'ye sevk edildi. Sarısoy, Giresun Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, doktor

 

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