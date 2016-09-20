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Giresun'da bir garip mezar hikayesi

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyünde 200 yıllık aile mezarlığını üzerine geçirdiği iddia edilen Hüseyin Kılıç, mezarlığa yeni defin yapılmasına izin vermiyor.

Giresunda bir garip mezar hikayesi

20 Eylül 2016 15:06
Giresun'da bir garip mezar hikayesi - Tıkla İzle

Kılıç'ın 2014 yılında ölen yeğeni, vasiyeti üzerine anne ve babasının yanına defnedilmek istendi. Anne ve babasının mezarının yanında açılan kabrine defnedileceği sırada mezarlığa gelen Hüseyin Kılıç, "Burası benim tapulu toprağım" diyerek yeğeninin naaşının defnedilmesine izin vermediği iddia edildi. 1929 yılında ölen dedeleri Mehmet Kılıç'ın ölmeden önce araziyi aile mezarlığı olarak vakfettiğini belirten 82 yaşındaki torun Mehmet Kılıç, “Dedemiz burayı zamanında vakıf olarak aile mezarlığı yaptırmış. Tapu kadastro geldiği zaman da akrabam Hüseyin Kılıç, 1991 yılında burayı kendi üzerine yazdırmış. Bize de artık burayı kullandırmıyor” dedi.

Hasan Kılıç, “1988 yılında annem vefat etti, buraya defin yaptık, 2001 yılında babam vefat etti buraya defin yaptık. 2014 yılında kardeşim vefat etti vasiyeti üzerine anne ve babamın yanına defnedecektik ama Hüseyin Kılıç cenazeyi defnedeceğimiz sırada gelerek bize 'burası benim tapulu yerim, burada mezar koyulacak yer yok, herkes kendi başının çaresine baksın' dedi. Benim onun yerinde veya toprağında gözüm yok. 91 yılında buradan geçen kadastro buradaki mezarları görerek nasıl tapuya dahil etti? Ben onu anlamak istiyorum” ifadesini kullandı.

2014 yılında vefat eden kardeşini hazırladıkları mezarlığa defnedemediklerini ve gece başka bir yere defnettiklerini vurgulayan Hasan Kılıç, “Kardeşimi ben kendi bahçemize gece karanlıkta lüks lambaları ile beraber defin yaptık. Bize burada eşilmiş mezarımıza koydurmadı. Ben burada kadastronun bu yanlışını düzeltmesini istiyorum ve mezarlığımızı bize tekrar iade etmesini istiyorum. Bugün bizim bir cenazemiz olsa defin yapmaya yerimiz yok. Herkes kendi evinin önüne mezarlık yapmak zorunda olacak” şeklinde konuştu.
Öte yandan, 88 yaşındaki Hüseyin Kılıç konuyla ilgili iddiaları kabul etmezken, açıklama yapmak istemedi.

FİKRET BIYIK-RESUL YANBUL 

Etiketler: Giresun, hasan kılıç


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