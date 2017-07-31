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Giresun’da bir kişi intihar etti

Giresun’da bir kişi ikamet ettiği binanın 5 katından atlayarak intihar etti.

Giresunda bir kişi intihar etti

31 Temmuz 2017 16:21

Olay Giresun’da Kavaklar mahallesi Gazi Caddesi Yeniyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden de intihara teşebbüs ettiği öğrenilen Serkan Öveç Atmaca (34) ikamet ettiği binanın 5. katından bina boşluğuna atlayarak intihar etti. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Atmaca’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Atmaca’nın cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Atmaca’nın evli ve 4 çocuk babası olduğu ve bir süredir psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi. 


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