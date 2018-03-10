Giresun’da çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgilere göre, Osmaniye Mahallesi Sündüs Sokak’ta bulunan bir binanın giriş katında ki dairede yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası dumanı fark eden aile evden dışarı çıkarak olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının olduğu mahalleye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının büyümeden söndürdü. Yangının çıktığı sırada evde uyuyan bir çocuk ise dumandan etkilenerek olay yerine çağrılan 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Resul Yanbul