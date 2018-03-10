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Giresun’da çıkan yangın korkuttu

Giresun Merkez Osmaniye Mahallesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayın yangın çıktı. Yangında bir çocuk dumandan etkilenerek tedbir olarak hastaneye kaldırıldı.

Giresunda çıkan yangın korkuttu

10 Mart 2018 05:18
Giresun’da çıkan yangın korkuttu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Osmaniye Mahallesi Sündüs Sokak’ta bulunan bir binanın giriş katında ki dairede yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası dumanı fark eden aile evden dışarı çıkarak olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının olduğu mahalleye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının büyümeden söndürdü. Yangının çıktığı sırada evde uyuyan bir çocuk ise dumandan etkilenerek olay yerine çağrılan 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.  

Resul Yanbul

Etiketler: çıkan yangın, Giresun

 

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