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Giresun’da derede ceset bulundu

Giresun’da derede bir kişinin cesedi bulundu.

Giresunda derede ceset bulundu

22 Ocak 2017 23:21

Sabah saat 10.00 civarında Merkez ilçeye bağlı Gedikkaya ve Aksu Mahallelerinin arasından geçen Boğacık Deresinin üzerinden bir kişinin cesedinin bulunduğu ihbar edildi. Olay yerine gelen Polis ekipleri derenin içerisinde cesedin Sezai Koca’ya (60) ait olduğunu tespit ettiler. Derenin içerisinden çıkarılan Koca’nın cesedinin incelenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Koca’nın Karayollarından emekli olduğu 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Soruşturma sürdürüldüğü bildirildi. 

Candemir Sarı

Etiketler: Giresun


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