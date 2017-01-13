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Giresun’da FETÖ/PDY’den 2 Avukata gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında Giresun’da 2 avukat gözaltına alındı.

Giresunda FETÖ/PDYden 2 Avukata gözaltı

13 Ocak 2017 08:14

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Giresun Barosuna bağlı Avukatlar Nergiz Özdemir ve Hakan Civeler hakkında gözaltı kararı verildi.
Avukatların ev ve iş yerlerinde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polisleri, bazı materyallere el koydu.

Nergiz Özdemir’in kendi gibi avukat olan eşi Serkan Özdemir’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha evvel tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
Diğer yandan Çorum’da yakalanan Giresun İl İmamı'nın da tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. 

Candemir Sarı
GİRESUN


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