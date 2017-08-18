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Giresun’da kardeş kavgası kanlı bitti: 1ölü

Giresun’da iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bayram G. (27) ağabeyi İsmail G.’yi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Giresunda kardeş kavgası kanlı bitti: 1ölü

18 Ağustos 2017 20:15

Olay, Giresun merkez Nizamiye Mahallesi’nde meydana geldi. İki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bayram G. (27) ağabeyi İsmail G.’yi sokak ortasında bıçakladı.

Bıçakla çeşitli yerinden yaralanan İsmail G. olay yerinde hayatını kaybederken ağabeyini öldüren katil zanlısı Bayram G. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İsmail G.’nin cansız bedeni Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kardeşi Bayram G. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Resul Yanbul
 

Etiketler: Giresun, kardeş kavgası


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