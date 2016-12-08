Yetkililerden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Doğankent, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Dereli ve Giresun merkeze bağlı Okçu köyünde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

65 köy yolu ulaşıma kapandı

Giresun İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Giresun merkezde 10 köy olmak üzere, Çanakçı ilçesinde 3, Doğankent ilçesinde 8, Espiye ilçesinde 11, Eynesil ilçesinde 5, Güce ilçesinde 15, Keşap ilçesinde 8, Piraziz ilçesinde 1 ve Tirebolu ilçesinde 4 köye ulaşım sağlanamıyor. Belediye ve Özel İdare ekipleri tarafından kapalı köy yollarının açılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.