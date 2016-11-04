Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya yaptığı yazılı açıklamada, "PKK terör örgütünün Karadeniz yapılanması çabaları kapsamında gerçekleştirmek istediği faaliyetlere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı eş güdümünde yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt militanlarına ulaşmaya çalışan biri bayan olmak üzere 5 şüpheli yakalanmış, PKK terör örgütü üyeliği suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler Kanun Hükmünde Kararnameler çerçevesinde gözaltına alınmış, yapılan sorgulamaları sonucunda, örgüte silahlı üye kazandırma, bir kısım dernek ve siyasi parti yapılanmalarının örgütle bağlantıları, kamp yerleri konusunda bilgiler elde edilmiş, şüpheliler çıkarıldıkları Giresun Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanmış, 4 şüpheli hakkında tutuklama,1şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir” dedi.

“Yaralı olarak yakalanan terörist yer gösterdi”

Kaya, “Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen ortak çalışma ile yapılan operasyon sırasında yaralı olarak yakalanan PKK militanı kolluk kuvvetlerimizce sorgulanmış, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki ve görev sınırları içerisinde, PKK terör örgütünün yapılanmasına ilişkin, barınma ve depolama sığınağı içerisindeki örgütsel dokümanlar, patlayıcı düzenekleri, gıda malzemeleri, sağlık ekipmanları ile ele geçirilmiş, örgüt militanlarının bölgede barınabilme imkanlarına darbe vurulmuştur” dedi.

“İhbar etmek vatandaşlık borcudur”

Başsavcı Kaya, ihbar ve şikayetlerin vatandaşlık borcu olduğunu kaydederek, “Bölgemizde yürütülen tüm bu soruşturmalarda, vatandaşlarımızın yapacakları ihbar ve şikayetlerin bir vatandaşlık borcu olduğunun bilinmesi gerekir.

Tüm terör örgütleri ile mücadelemiz, tüm vatandaşlarımız ve kurumlarımızın iş birliği ve koordinasyonu ile hukuk Devleti ilkeleri ve başta masumiyet karinesi korunmak suretiyle, kararlılıkla devam edecektir. Bu vesile ile terörle mücadelede şehit olan vatandaşlarımızı ve başta güvenlik kuvveti mensuplarımız olmak üzere, tüm kamu görevlilerini rahmetle ve minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

Resul Yanbul