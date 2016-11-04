Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Giresun’da PKK’ya ait sığınak ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

Giresun’da PKK’ya ait sığınak ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

Terör örgütü PKK’nın Karadeniz yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyü kırsalında, PKK’ya ait bir adet sığınak ile muhtelif malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Giresunda PKKya ait sığınak ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

04 Kasım 2016 18:29

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya yaptığı yazılı açıklamada, "PKK terör örgütünün Karadeniz yapılanması çabaları kapsamında gerçekleştirmek istediği faaliyetlere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı eş güdümünde yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt militanlarına ulaşmaya çalışan biri bayan olmak üzere 5 şüpheli yakalanmış, PKK terör örgütü üyeliği suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler Kanun Hükmünde Kararnameler çerçevesinde gözaltına alınmış, yapılan sorgulamaları sonucunda, örgüte silahlı üye kazandırma, bir kısım dernek ve siyasi parti yapılanmalarının örgütle bağlantıları, kamp yerleri konusunda bilgiler elde edilmiş, şüpheliler çıkarıldıkları Giresun Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanmış, 4 şüpheli hakkında tutuklama,1şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir” dedi.

“Yaralı olarak yakalanan terörist yer gösterdi”
Kaya, “Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen ortak çalışma ile yapılan operasyon sırasında yaralı olarak yakalanan PKK militanı kolluk kuvvetlerimizce sorgulanmış, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki ve görev sınırları içerisinde, PKK terör örgütünün yapılanmasına ilişkin, barınma ve depolama sığınağı içerisindeki örgütsel dokümanlar, patlayıcı düzenekleri, gıda malzemeleri, sağlık ekipmanları ile ele geçirilmiş, örgüt militanlarının bölgede barınabilme imkanlarına darbe vurulmuştur” dedi.

“İhbar etmek vatandaşlık borcudur”
Başsavcı Kaya, ihbar ve şikayetlerin vatandaşlık borcu olduğunu kaydederek, “Bölgemizde yürütülen tüm bu soruşturmalarda, vatandaşlarımızın yapacakları ihbar ve şikayetlerin bir vatandaşlık borcu olduğunun bilinmesi gerekir.

Tüm terör örgütleri ile mücadelemiz, tüm vatandaşlarımız ve kurumlarımızın iş birliği ve koordinasyonu ile hukuk Devleti ilkeleri ve başta masumiyet karinesi korunmak suretiyle, kararlılıkla devam edecektir. Bu vesile ile terörle mücadelede şehit olan vatandaşlarımızı ve başta güvenlik kuvveti mensuplarımız olmak üzere, tüm kamu görevlilerini rahmetle ve minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı. 

Resul Yanbul

Etiketler: 4 kişi tutuklandı, Giresun, pkk, sığınak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!