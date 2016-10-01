Bir süredir bölgede terör örgütünün Karadeniz Açılım Grubu’nun yeni terör eylemlerinde bulunacağı istihbaratını alan güvenlik güçleri, Çanakçı ilçesi Karabörk köyü kırsalında terör örgütü mensuplarının görülmesi üzerine Karabörk-Kuşköy köyleri arasındaki karayolunda pusu attı. Karayoluna çıkan ve yoldan geçen araçları gasp ederek eylem hazırlandıkları iddia edilen grupla gece saat 02.00 sıralarında sıcak çatışma yaşanırken, telsiz konuşmalarında çatışmada grubun lideri olduğu belirtilen ’Doğan Serhat’ Kod adlı Celal Kaya’nın yaralandığı belirlendi. Yaralı terörist ve beraberindekiler gecenin de karanlığından yararlanarak ormanlık alana kaçarken, dün geceden bu yana bölgede kaçan teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor. Bölge havadan askeri bir helikopterle de izlenirken, Kobra tipi zırhlı araçlarla da jandarma özel hareket timleri arazide arama tarama çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan bölgedeki köylülerden askeri operasyonlara silahları ile birlikte destek veriyor. Operasyonlara destek verenlerden eski köy muhtarı Halil Cındık, “Dün gece saat 2 sıralarında çatışma çıktı. 5 kişilik bir terörist grup olduğunu ve birinin çatışmada yaralandığını öğrendik. Biz de sabah olunca silahlanıp askere yardım etmek için araziye çıktık” derken, yine silahı ile operasyonlara destek veren Menderes Köçek gece bölgede silah seslerini duyduklarını ve sabahleyin köylü arkadaşları ile askere destek için operasyonlara katıldıklarını söyledi.

Bölgede 3 ayrı terörist grubun olduğu; üçe ayrılan terörist gruplara Zinar kodlu telsizi kullanan Doğan Serhat Kod adlı Celal Kaya, Zeynel kodlu telsizi kullanan Cudi Zaza kod adlı Mehmet Yakışır ve Zap kod adlı telsizi kullanan ’Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner’in liderlik yaptığı biliniyor. Celal Kaya’nın Trabzon ve Gümüşhane’de geçtiğimiz aylarda yapılan eylemlerin sorumlusu olduğu belirtiliyor.