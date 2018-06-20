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Giresun’da sağanak yağış sonrası hastaneyi su bastı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Giresunda sağanak yağış sonrası hastaneyi su bastı

20 Haziran 2018 20:27

İlçe Devlet Hastanesi'nde su baskını meydana gelirken, dereye dönen caddelerde, vatandaşlar dükkanlarına su girmemesi için çaba gösterdi. Sağanak yağmurla yağan dolu nedeniyle ilçenin önemli geçim kaynaklarından olan dut ağaçları da büyük zarar gördü.

Şebinkarahisar ilçesinde öğleden sonra etkili olan ve 30 dakika boyunca sağanak şeklinde yağan yağmur, kent merkezinde su baskınlarına yol açtı. Giriş katlarda bulunan bazı iş yerlerini su basarken, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi de sağanak yağmurdan etkilendi. Giriş katı yağmur sularıyla dolan devlet hastanesinde, su tahliye işlemi de hastane personeli ve doktorlar tarafından yapıldı. Birçok cihazın ise zarar gördüğü öğrenildi.
Öte yandan, yağmur sonrasında ilçenin en işlek caddesi olan Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte iş yeri sahipleri de suyun dükkanlarına girmemesi için dükkanlarının önünde adeta nöbet tuttu. 

Ahmet Yeles
 

 

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