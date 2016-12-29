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Giresun’da şiddet mağduru kadınlar boyacı oldu

Giresun’da şiddet mağduru kadınlara yönelik düzenlenen İŞKUR meslek edindirme kursu sayesinde 8 kadın boya ustası oldu.


29 Aralık 2016 10:38

İŞKUR, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bir boya firmasının işbirliğinde, kadın istihdamı ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla başlatılan 'Kadın Ustalar' projesi kapsamında Giresun’da dezavantajlı gruptan 10 kadın iş sağlığı ve güvenliği, boya özellikleri, boyama teknikleri ile malzeme eğitimi gibi konularda teorik ve pratik eğitimlerden geçerek, boyacılık mesleğini öğrendiler.

Eğitimin sonucunda yapılan sınavı başarı ile geçen 8 kadına Mesleki Yeterlilik Belgeleri Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Sarı, Giresun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Tosun, Boya Proje Sorumlusu Erdem Kaya ve Deniz Takıcı tarafından verildi. 

Etiketler: Giresun, şiddet mağduru kadınlar


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