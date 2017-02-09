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Giresun’da şüpheli ölüm

Giresun’un Espiye ilçesinde bir kadın silahla vurularak öldürüldü.

Giresunda şüpheli ölüm

09 Şubat 2017 14:37

Edinilen bilgilere göre, Espiye ilçesinde eşinde ayrı yaşayan ve temizlik işi yapan Zahide Kuş, isimli kadın evinde iş bulmasında aracılık yapan M.G. tarafından vurularak hayatını kaybetti. İddialara göre, Zahide Kuş’a borcu olan M.G. Kuş’un evine gelerek parasını verdi. Evde o sırada 19 yaşındaki ve 5 yaşındaki oğlunun da bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı M.G.’nin üzerinde bulunan silah ateş alarak Kuş’un kafasından silahla vurulmasına neden oldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Kuş’un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken M.G. polis tarafından gözaltına alındı.
Meydana gelen olayda hayatını kaybeden Zahide Kuş’un cinayete mi kurban gittiği yoksa kazaen mi vurulduğu araştırıyor. 

Fikret Bıyık

Etiketler: Giresun, şüpheli ölüm


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