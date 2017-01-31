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Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun’da buzlu yol can aldı, dereye uçan araçta bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Giresunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

31 Ocak 2017 18:26

Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesi istikametinden Bulancak istikametine gitmekte olan Ömer Aydın idaresindeki 06 EG 854 plakalı araç taşocağı mevkiine geldiğinde yolun buzlu ve kaygan olması neticesinde kayarak dereye uçtu.

Araç içersinde bulunan Esenköy nüfusuna kayıtlı sürücü Ömer Aydın (54) kaza yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisindeki eşi ve diğer bayan şahıs ise hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Ömer Aydın ise AFAD Ekipleri ile beraber Cumhuriyet Savcısı'nın nezaretinde araçtan çıkarıldıktan sonra otopsi için hastaneye gönderildi. 

Resul Yanbul


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