Giresun’da trafik kazası: 1 ölü | Gaziantep haberleri

Kaza, ilçedeki Derebaşı Mahallesinde akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sohbet ettiği arkadaşlarından ayrılarak evine giden İzzet Kırlak (23), Derebaşı mahallesinde yol güzergahında gittiği sırada arkadan gelen bir araç kendisine çarptı. Aracın altında kalan ve sürüklenerek yol kenarında baygın olarak yatan İzzet Kırlak yoldan geçenler tarafından bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından önce Görele Devlet Hastanesine kaldırılan Kırlak, burada yapılan ilk müdahale sonrası Giresun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kırlak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eynesil Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan kameraları inceleyerek çarpan aracın plakasına ve sürücüsüne ulaşırken, Kırlak’ın Ören Belediyespor'da kalecilik yaptığı öğrenildi.

Fikret Bodur

