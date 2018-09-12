Giresun'da trafik kazası: 5 ölü, 11 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Aykut Tok idaresindeki minibüs, ilçenin Karaovacık Yaylası'ndan dönüşte Ericek köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi ölürken, 11 kişi de yaralandı. Kaza sonrası çok sayıda ambulans bölgeye sevk edilirken, köylüler de kaza yerine akın etti.

Giresun'un Espiye ilçesindeki kazayla ilgili valilikten açıklama yapıldı

Giresun'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan minibüsün dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Giresun Valiliği bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, kazada 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı belirtilerek "Bugün saat 10.00 sıralarında Espiye Ericek köyü Kökdiken Mahallesi mevkiinde, minibüs virajı alamayarak dere yatağına yuvarlanmıştır. Minibüste bulunan 17 yolcudan; 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştır.Yaralılarımızın tedavileri; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerimizde devam etmektedir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.

