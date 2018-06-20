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Giresun’da yapılan yeni stadın ismi 'Çotanak Spor Kompleksi’ oldu

Giresun’da yapımına 2016 yılında başlanan yeni stadyumun ismi belli oldu. Stadın isminin Çotanak Spor Kompleksi olduğunu açıklayan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, “Burada sadece stadyum değil burada muhteşem bir eser yükseliyor” dedi.

Giresunda yapılan yeni stadın ismi Çotanak Spor Kompleksi oldu

20 Haziran 2018 13:44

Giresun’daki devam eden yatırımları yerlerinde inceleyen AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, stadyum inşaatını gezerek firma yetkililerinden bilgiler aldı. Giresunspor’un Çotanak Spor Kompleksi'ndeki ilk maçını yeni sezonun ikinci yarsında oynayacağını belirten Öztürk, “Çotanak Spor Kompleksi, burası sadece stadyum değil burada muhteşem bir eser yükseliyor. 22 bin 28 kişilik stadyum yanında hemen bin kişilik olimpik yüzme havuzu ve yine büyük bir antrenman sahası var. Otoparkı ve diğer müştemilatlarıyla beraber burası bir yaşam merkezi olacak. Giresun’da hükümetimiz tarafından yapılan büyük yatırımlardan birisi. Şu anda beton işçiliği olarak yüzde 90’ı bitti, ince işleri ise devam ediyor, o da yılbaşına doğru biteceğini bekliyoruz. Amacımız 2019 futbol sezonunun ikinci yarısına yetiştirmek. Eğer yetiştire bilirsek Giresunsporumuzun maçlarını burada izleme imkanı bulacağız” ifadelerini kullandı.

"Millet Bahçesi yapılacak" 

Çotanak Spor Kompleksi'nin yapımının tamamlandığında Atatürk Stadyumu'nun yerine de Millet Bahçesi yapılacağını kaydeden Öztürk, “Eski stat hakkında çıkan sözlere son noktayı Cumhurbaşkanımız son noktayı koydu. Eski Giresun Atatürk Stadyumu'nun yerine de ‘Milet Bahçesi’ olarak ilan etti Cumhurbaşkanımız ve inşallah bu projeyi de TOKİ yürütecek. Giresun’a uygun bir proje hazırlanacak ve çok güzel bir millet bahçesi kazanmış olacak” şeklinde konuştu.  

Resul Yanbul

 

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