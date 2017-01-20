Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Giresun’daki cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı

Giresun’daki cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı

Giresun’da bir kişi boşanmak üzere olduğu eşini ve kayın validesini yol kenarında bıçaklayarak öldürdü. Korkunç cinayet anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Giresundaki cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı

20 Ocak 2017 22:10
Giresun’daki cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı - Tıkla İzle

Olay bugün 14.30 sıralarında Tirebolu ilçesini Güce ilçesine bağlayan Karadeniz Sahil Yolu Gölağzı sapağında meydana geldi. İddiaya göre, uzun bir süreden beri şiddetli geçimsizlik yaşayan Cabir Kuru (21), kendisinden boşanmak için mahkemeye başvuran eşi Ayşe Kuru (18) ve kayın validesi Neriman Taş (42) ile Güce sapağında karşılaştı. Burada eşinin elinde olan ikiz çocuklarını görme bahanesiyle alan cani baba çocuklarını daha sonra otoyola fırlattı. Bu durum karşısında cani babayı engellemek isteyen eşi Ayşe Kuru ve kayınvalidesi Neriman Taş’a bıçakla saldırdı., Yol kenarında eşine defalarca bıçak saplayan Cabir Taş, daha sonra kendisine müdahale eden kaynanasını da tekrar tekrar bıçakladı. Bu anlar ise an be an çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaydan sonra kayıplara karışan zanlı Cabir Taş’ın peşine düşen jandarma ekipleri ise zanlıyı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Bu anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından an be an kayda alındı.
Anne ve anneanneleri babaları tarafından öldürülen 6 aylık ikiz kardeşler ve 4 yaşındaki ağabeyleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerince gözlem altına alındı. 

Resul Yanbul

Etiketler: Ayşe Kuru, Cabir Kuru, cinayet anı, Giresun, güvenlik kameraları, Neriman Taş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!