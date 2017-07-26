Giresun'daki cinsel taciz davasında rekor ceza

İlçede bulunan Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 9 öğrenciye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan ve 2016 Ağustos ayında tutuklanan H.İ.U. için mahkeme kararını verdi. Mahkeme sanık H.İ.U.’ya toplam 203 yıl 171 ay 45 gün hapis cezası verdi.

Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme heyeti, mağdur çocuklardan birinin dosyasının ayrılarak başka bir mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı. Sanık H.İ.U.’ya mahkeme sonunda 8 çocuğa yönelik cinsel taciz ve istismar suçlarından toplam 203 yıl 171 ay 45 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

Giresun Barosu’nun da yakında takip ettiği olayla alakalı barodan yapılan yazılı açıklamada, Baro Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Özge Üstün ve üyelere teşekkür edildi.

Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:

"Konunun hassasiyeti nedeniyle davayı yakından takip etme konusunda titiz davranan baromuz, kurumsal olarak da mağdur çocuklarımızın yanında yer almak ve her türlü hukuki desteği sunmak çaba ve gayreti içindedir. Bu hassasiyetimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir."

Resul Yanbul

