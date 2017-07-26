Diğer
Kategoriler

Giresun'daki cinsel taciz davasında rekor ceza

Giresun'un Alucra ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan taciz olayı ile ilgili mahkeme kararını verdi. Mahkeme sanık H.İ.U.’ya toplam 203 yıl 171 ay 45 gün hapis cezası verdi.

Giresundaki cinsel taciz davasında rekor ceza

26 Temmuz 2017 00:28

İlçede bulunan Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 9 öğrenciye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan ve 2016 Ağustos ayında tutuklanan H.İ.U. için mahkeme kararını verdi. Mahkeme sanık H.İ.U.’ya toplam 203 yıl 171 ay 45 gün hapis cezası verdi.

Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme heyeti, mağdur çocuklardan birinin dosyasının ayrılarak başka bir mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı. Sanık H.İ.U.’ya mahkeme sonunda 8 çocuğa yönelik cinsel taciz ve istismar suçlarından toplam 203 yıl 171 ay 45 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

Giresun Barosu’nun da yakında takip ettiği olayla alakalı barodan yapılan yazılı açıklamada, Baro Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Özge Üstün ve üyelere teşekkür edildi.

Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:

"Konunun hassasiyeti nedeniyle davayı yakından takip etme konusunda titiz davranan baromuz, kurumsal olarak da mağdur çocuklarımızın yanında yer almak ve her türlü hukuki desteği sunmak çaba ve gayreti içindedir. Bu hassasiyetimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir." 

Resul Yanbul
 

Etiketler: cinsel taciz, Giresun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 37°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!