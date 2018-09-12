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Giresun'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi

Giresun'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi
Giresun'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi

Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişi ile yaralı 11 kişinin kimlikleri belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Aykut Kök idaresindeki minibüs ilçenin Karaovacık Yaylası'ndan dönüşte Ericek köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Kazada anne Nursel Topkara (23), oğlu Yusuf Topkara (3) ile birlikte Samet Sağır (2) ve Esma Turan (5) isimli çocuklar ile Sezer Oral hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Berat Topkara, Furkan Turan, Nimet Sağır, Fatma Turan, Mehmet Atabay, Nuri Hançer, Emine Pul, Mustafa Aras Atabay, Can Tüysüz, Mehmet Şişman ve şoför Aykut Kök ise yaralandı. Yaralılar Espiye ve Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı. 

Olay yerine ilk ulaşan görgü tanıklarından Ömer Sarı kaza ile ilgili yaptığı açıklamada “Olayı duyar duymaz kaza yerine gittiğimde araç sürücüsü Aykut Kök ile karşılaştım ve bana direksiyon hakimiyetini kaybederek yuvarlandığı bilgisini verdi. Olay yerinde yaralıları kurtarmaya çalıştım ve köylülere haber verdim” ifadelerini kullandı.  

Resul Yanbul-Fikret Bıyık
 

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